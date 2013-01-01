Заслуженный адвокат Союза адвокатов России

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Юридическая консультация и адвокаты в Улан Удэ по гражданским делам

Квалифицированные, а, главное, эффективные, услуги адвоката могут понадобиться любому гражданину. Жизнь может весьма неожиданно поставить в условия, когда без юридической поддержки просто не обойтись. Качественные юридические услуги в Улан-Удэ можно получить у адвоката Сокова Андрея Владимировича. 

Услуги юриста оказываются по категориям дел: 

  • Уголовное обвинение, уголовное преследование.
  • Экономические и экологические преступления.
  • Правовая ответственность перед законом несовершеннолетних.
  • Апелляционная и кассационная жалоба.
  • Условно-досрочное освобождение от наказания (УДО) осужденных из мест лишения свободы.
  • Судебный порядок избрания меры пресечения в виде ареста, домашнего ареста.
  • Посещение обвиняемого в СИЗО и ИВС.
  • Представитель в суде и государственных органах власти.
  • Преступления военнослужащих, совершенные против военной службы.
  • Жалоба в Верховный Суд РФ.
  • Приобретение и прекращение права собственности.
  • Обязательства в следствие причинения вреда и неосновательного обогащения.
  • Семейные отношения и споры.
  • Алиментные обязательства бывших супругов и детей.
  • Расторжение брака и брачных отношений.
  • Раздел совместно нажитого имущества супругов.
  • Определение места жительства ребенка и порядка общения с ним.
  • Лишение родительских прав.
  • Имущественные споры и конфликтные ситуации.
  • Обязательственные и договорные права.
  • Вопросы наследования, оформления наследства.
  • Наследование по закону и завещанию.
  • Оспаривание наследственных прав.
  • Административные иски и производства.
  • Административное наказание граждан.
  • Земельные, кадастровые споры.
  • Спорные ситуации, возникающие вследствие трудовых отношений.
  • Вопросы, связанные с продажей и покупкой автотранспортных средств.
  • Процедуры с залоговым имуществом.
  • Юридически закреплённые экспертизы различного характера.

Многолетняя юридическая практика Сокова А.В.

Адвокат Соков Андрей Владимирович оказывает квалифицированные юридические консультации более 15 лет. У нас работают профессиональные адвокаты по гражданским и семейным делам, а также адвокат по уголовным делам в г. Улан-Удэ.

Эффективные услуги адвоката могут понадобиться любому гражданину. Жизнь может весьма неожиданно поставить в условия, когда без юридической поддержки просто не обойтись. Коллегия адвокатов РБ свыше 95 лет принимает в свой состав лучших адвокатов региона и они работают по всем отраслям права.   

 Андрей Владимирович имеет статус действующего адвоката, его регистрационный номер в реестре адвокатов Республики Бурятия: 04/480. Более подробная информация может быть предоставлена по клиентскому запросу.

Помимо основной деятельности в статусе адвоката А.В.Соков активно сотрудничает со средствами массовой информации в Республике Бурятия и в Улан-Удэ, в частности, он часто становится экспертным гостем в студиях местных телеканалов «Тивиком» и «Ариг Ус». Также статьи, мнения по тем или иным вопросам А.В.Сокова регулярно публикуются в газетах «Комсомольская правда Улан-Удэ» и «Номер Один». Правовая оценка различных событий в жизни граждан и республики в целом важна для населения, мнению Андрея Владимировича доверяют тысячи людей. 

В случае возникновения сложной, спорной жизненной ситуации, требующей правовой оценки и юридического вмешательства, нужно как можно быстрее обратиться к высококвалифицированному адвокату.

В каких-то случаях целесообразно получить адвокатскую помощь до момента наступления сложной ситуации с целью предотвращения таковой. Связаться с Соковым А.В. можно по одному из контактов, указанных на сайте адвоката.

 

 

 



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