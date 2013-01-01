Юридическая консультация и адвокаты в Улан Удэ по гражданским делам

Квалифицированные, а, главное, эффективные, услуги адвоката могут понадобиться любому гражданину. Жизнь может весьма неожиданно поставить в условия, когда без юридической поддержки просто не обойтись. Качественные юридические услуги в Улан-Удэ можно получить у адвоката Сокова Андрея Владимировича.

Услуги юриста оказываются по категориям дел:

Уголовное обвинение, уголовное преследование.

Экономические и экологические преступления.

Правовая ответственность перед законом несовершеннолетних.

Апелляционная и кассационная жалоба.

Условно-досрочное освобождение от наказания (УДО) осужденных из мест лишения свободы.

Судебный порядок избрания меры пресечения в виде ареста, домашнего ареста.

Посещение обвиняемого в СИЗО и ИВС.

Представитель в суде и государственных органах власти.

Преступления военнослужащих, совершенные против военной службы.

Жалоба в Верховный Суд РФ.

Приобретение и прекращение права собственности.

Обязательства в следствие причинения вреда и неосновательного обогащения.

Семейные отношения и споры.

Алиментные обязательства бывших супругов и детей.

Расторжение брака и брачных отношений.

Раздел совместно нажитого имущества супругов.

Определение места жительства ребенка и порядка общения с ним.

Лишение родительских прав.

Имущественные споры и конфликтные ситуации.

Обязательственные и договорные права.

Вопросы наследования, оформления наследства.

Наследование по закону и завещанию.

Оспаривание наследственных прав.

Административные иски и производства.

Административное наказание граждан.

Земельные, кадастровые споры.

Спорные ситуации, возникающие вследствие трудовых отношений.

Вопросы, связанные с продажей и покупкой автотранспортных средств.

Процедуры с залоговым имуществом.

Юридически закреплённые экспертизы различного характера.

Многолетняя юридическая практика Сокова А.В.

Адвокат Соков Андрей Владимирович оказывает квалифицированные юридические консультации более 15 лет. У нас работают профессиональные адвокаты по гражданским и семейным делам, а также адвокат по уголовным делам в г. Улан-Удэ.

Эффективные услуги адвоката могут понадобиться любому гражданину. Жизнь может весьма неожиданно поставить в условия, когда без юридической поддержки просто не обойтись. Коллегия адвокатов РБ свыше 95 лет принимает в свой состав лучших адвокатов региона и они работают по всем отраслям права.

Андрей Владимирович имеет статус действующего адвоката, его регистрационный номер в реестре адвокатов Республики Бурятия: 04/480. Более подробная информация может быть предоставлена по клиентскому запросу.

Помимо основной деятельности в статусе адвоката А.В.Соков активно сотрудничает со средствами массовой информации в Республике Бурятия и в Улан-Удэ, в частности, он часто становится экспертным гостем в студиях местных телеканалов «Тивиком» и «Ариг Ус». Также статьи, мнения по тем или иным вопросам А.В.Сокова регулярно публикуются в газетах «Комсомольская правда Улан-Удэ» и «Номер Один». Правовая оценка различных событий в жизни граждан и республики в целом важна для населения, мнению Андрея Владимировича доверяют тысячи людей.

В случае возникновения сложной, спорной жизненной ситуации, требующей правовой оценки и юридического вмешательства, нужно как можно быстрее обратиться к высококвалифицированному адвокату.

В каких-то случаях целесообразно получить адвокатскую помощь до момента наступления сложной ситуации с целью предотвращения таковой. Связаться с Соковым А.В. можно по одному из контактов, указанных на сайте адвоката.