Юридическая консультация и адвокаты в Улан Удэ по гражданским делам
Квалифицированные, а, главное, эффективные, услуги адвоката могут понадобиться любому гражданину. Жизнь может весьма неожиданно поставить в условия, когда без юридической поддержки просто не обойтись. Качественные юридические услуги в Улан-Удэ можно получить у адвоката Сокова Андрея Владимировича.
Услуги юриста оказываются по категориям дел:
- Уголовное обвинение, уголовное преследование.
- Экономические и экологические преступления.
- Правовая ответственность перед законом несовершеннолетних.
- Апелляционная и кассационная жалоба.
- Условно-досрочное освобождение от наказания (УДО) осужденных из мест лишения свободы.
- Судебный порядок избрания меры пресечения в виде ареста, домашнего ареста.
- Посещение обвиняемого в СИЗО и ИВС.
- Представитель в суде и государственных органах власти.
- Преступления военнослужащих, совершенные против военной службы.
- Жалоба в Верховный Суд РФ.
- Приобретение и прекращение права собственности.
- Обязательства в следствие причинения вреда и неосновательного обогащения.
- Семейные отношения и споры.
- Алиментные обязательства бывших супругов и детей.
- Расторжение брака и брачных отношений.
- Раздел совместно нажитого имущества супругов.
- Определение места жительства ребенка и порядка общения с ним.
- Лишение родительских прав.
- Имущественные споры и конфликтные ситуации.
- Обязательственные и договорные права.
- Вопросы наследования, оформления наследства.
- Наследование по закону и завещанию.
- Оспаривание наследственных прав.
- Административные иски и производства.
- Административное наказание граждан.
- Земельные, кадастровые споры.
- Спорные ситуации, возникающие вследствие трудовых отношений.
- Вопросы, связанные с продажей и покупкой автотранспортных средств.
- Процедуры с залоговым имуществом.
- Юридически закреплённые экспертизы различного характера.
Многолетняя юридическая практика Сокова А.В.
Адвокат Соков Андрей Владимирович оказывает квалифицированные юридические консультации более 15 лет. У нас работают профессиональные адвокаты по гражданским и семейным делам, а также адвокат по уголовным делам в г. Улан-Удэ.
Эффективные услуги адвоката могут понадобиться любому гражданину. Жизнь может весьма неожиданно поставить в условия, когда без юридической поддержки просто не обойтись. Коллегия адвокатов РБ свыше 95 лет принимает в свой состав лучших адвокатов региона и они работают по всем отраслям права.
Андрей Владимирович имеет статус действующего адвоката, его регистрационный номер в реестре адвокатов Республики Бурятия: 04/480. Более подробная информация может быть предоставлена по клиентскому запросу.
Помимо основной деятельности в статусе адвоката А.В.Соков активно сотрудничает со средствами массовой информации в Республике Бурятия и в Улан-Удэ, в частности, он часто становится экспертным гостем в студиях местных телеканалов «Тивиком» и «Ариг Ус». Также статьи, мнения по тем или иным вопросам А.В.Сокова регулярно публикуются в газетах «Комсомольская правда Улан-Удэ» и «Номер Один». Правовая оценка различных событий в жизни граждан и республики в целом важна для населения, мнению Андрея Владимировича доверяют тысячи людей.
В случае возникновения сложной, спорной жизненной ситуации, требующей правовой оценки и юридического вмешательства, нужно как можно быстрее обратиться к высококвалифицированному адвокату.
В каких-то случаях целесообразно получить адвокатскую помощь до момента наступления сложной ситуации с целью предотвращения таковой. Связаться с Соковым А.В. можно по одному из контактов, указанных на сайте адвоката.